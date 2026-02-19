FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 partite conferenze stampa Fabregas chiede scusa al Milan: “Non dovevo toccare Saelemaekers. Come dice Chivu…”

partite

Fabregas chiede scusa al Milan: “Non dovevo toccare Saelemaekers. Come dice Chivu…”

Fabregas chiede scusa al Milan: “Non dovevo toccare Saelemaekers. Come dice Chivu…” - immagine 1
L'allenatore ha toccato sul campo il giocatore rossonero vicino alla sua area e ha chiesto scusa per l'episodio che ha fatto infuriare Allegri
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Una lite furibonda prima sul campo, poi nei pressi degli spogliatoi. Cesc Fabregas ha toccato Saelemaekers e Allegrilo ha attaccato duramente tanto che è stato espulso per la lite con la panchina del Como. Alla fine della partita, un pari tra il Milan e il Como, per uno a uno, Cesc Fabregas ha chiesto scusa varie volte, prima ai microfoni delle tv e poi in conferenza stampa.

Fabregas chiede scusa al Milan: “Non dovevo toccare Saelemaekers. Come dice Chivu…”- immagine 2
Getty Images

 «Chiedo scusa un'altra volta. Il commento di Allegri è esagerato, è stata una toccatina, ma non si deve fare», ha detto subito riferendosi all'episodio e si è pure riferito alle parole di Chivu, allenatore dell'Inter, che in settimana aveva parlato dell'episodio Bastoni-Kalulu.

«Come ha detto Chivu: le mani a casa, soprattutto un allenatore. Sarei arrabbiato pure io, le parole a caldo dopo la partita sono sempre un po' così. Chiedo di nuovo scusa a mister Allegri, l'ho già fatto anche a Modric, a Maignan. Spero non succeda più nella mia carriera», ha concluso. Il tecnico e la sua squadra affronteranno la Juventus nella prossima giornata di campionato, senza Nico Paz che era diffidato ed è stato ammonito.

Leggi anche
Chivu in conferenza: “Lautaro starà fuori parecchio, faremo accertamenti”
Repubblica – Inter, Bastoni come in un gioco da tavolo: ciò che non dice…

© RIPRODUZIONE RISERVATA