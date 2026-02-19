L'allenatore ha toccato sul campo il giocatore rossonero vicino alla sua area e ha chiesto scusa per l'episodio che ha fatto infuriare Allegri

Eva A. Provenzano Caporedattore 19 febbraio 2026 (modifica il 19 febbraio 2026 | 00:55)

Una lite furibonda prima sul campo, poi nei pressi degli spogliatoi. Cesc Fabregas ha toccato Saelemaekers e Allegrilo ha attaccato duramente tanto che è stato espulso per la lite con la panchina del Como. Alla fine della partita, un pari tra il Milan e il Como, per uno a uno, Cesc Fabregas ha chiesto scusa varie volte, prima ai microfoni delle tv e poi in conferenza stampa.

«Chiedo scusa un'altra volta. Il commento di Allegri è esagerato, è stata una toccatina, ma non si deve fare», ha detto subito riferendosi all'episodio e si è pure riferito alle parole di Chivu, allenatore dell'Inter, che in settimana aveva parlato dell'episodio Bastoni-Kalulu.

«Come ha detto Chivu: le mani a casa, soprattutto un allenatore. Sarei arrabbiato pure io, le parole a caldo dopo la partita sono sempre un po' così. Chiedo di nuovo scusa a mister Allegri, l'ho già fatto anche a Modric, a Maignan. Spero non succeda più nella mia carriera», ha concluso. Il tecnico e la sua squadra affronteranno la Juventus nella prossima giornata di campionato, senza Nico Paz che era diffidato ed è stato ammonito.