"Tutta colpa di Kalulu , quindi. E del resto, nessuno gli ha mai chiesto scusa. Non Marotta lunedi, non Bastoni ieri. Espulso e squalificato Kalulu, che al momento è l'unico che paga, senza avere fatto nulla (Comolli e Chiellini inibiti). La gogna mediatica è invece la pena di Bastoni".

Il quotidiano Il Giornale in un articolo dal titolo "Inter e Bastoni, né scuse, né pene" parla così di quanto successo da sabato sera a ieri. Il non fallo del giocatore bianconero che viene espulso dopo una caduta accentuata di Bastoni, gli attacchi della Juve al sistema arbitrale, la risposta di Chivu che difende il suo giocatore, quella di Marotta che difende l'operato del suo club e si difende dagli attacchi personali ricevuti da Saviano . Poi le parole del difensore nerazzurro che ha ammesso di aver accentuato la caduta e si è scusato per l'esultanza fatta quando è arrivato il rosso per il calciatore bianconero. Lui sarà squalificato nella prossima partita di campionato.

La partita col Bodo

L'Inter invece gioca stasera in Champions League e della gara di questa sera lo stesso quotidiano scrive: "La partita vale molto, non solo soldi. Inter favorita netta per la qualificazione, ma per Chivu sarebbe importante conquistarne i presupposti già stasera. Il Bodo Glimt è avversario serio, pero non esageriamo. Nelle ultime 2 partite del girone ha battuto il City in casa e l'Atletico Madrid in trasferta, ma prima aveva perso 3 volte, fra l'altro anche con la Juventus e sul proprio temuto prato sintetico. Qui i migliori sono l'ex milanista Hauge (4 gol nella prima fase) e l'altro attaccante Hoeg, danese (e non nazionale). L'insidia extra sta nel meteo. Più il terreno, un sintetico definito di vecchia generazione, che l'Inter ha preferito testare nell'allenamento del tardo pomeriggio, anziché come da tradizione alla Pinetina, prima della partenza. Al ritorno, il disagio di rimbalzi del pallone e cambi di direzione differenti sarà evidentemente dei norvegesi. Il rischio vero sono gli infortuni".