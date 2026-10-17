Lo scorso anno, senza il capitano, arrivarono quattro partite consecutive senza vittorie. Ora spazio alla coppia Esposito-Thuram, con Bonny in rampa di lancio
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L’Inter di Cristian Chivu riprende il cammino in campionato e la sfida a distanza con la Roma dopo il passo falso in Champions League.
“Ripartire, magari con una bella sgasata di un pilota fresco, per non ingolfare il motore. Ammaccate in Europa per via delle sconfitte e degli infortuni eccellenti di Lautaro e Koné” scrive il Corriere dello Sera.
'PioThuram' e la scelta su Calhanoglu“Senza Lautaro, che tornerà tra oltre un mese e anche senza Pavard che può puntare alla sfida col Como dell’8 novembre, Chivu rilancia la coppia Piothuram e potrebbe dare un turno di riposo a Calhanoglu per evitare altri guai”.
Inter, il dato allarmante“Priva del suo capitano l’Inter ha fatto il filotto peggiore della scorsa stagione, con quattro partite senza vincere a marzo”.
Occhio a Bonny“Per necessità o per opportunità è il momento degli attaccanti di riserva provare a prendere a pallonate l’ombra della crisi. E attenzione a Bonny, che incalza Thuram e ha giocato meno di tutti” conclude il quotidiano.
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