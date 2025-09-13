FC Inter 1908
Inter, servono le forze fresche. Akanji dentro, Sucic incalza Mkhitaryan, sorpresa Carlos?

Il tecnico dell'Inter Chivu ragiona sulla formazione da schierare questa sera nel derby d'Italia contro la Juventus
Andrea Della Sala 

Il tecnico dell'Inter Chivu ragiona sulla formazione da schierare questa sera nel derby d'Italia contro la Juventus. Qualche dubbio sull'undici iniziale:

"Ci sono partite che tracciano un confine. E per l’Inter è già una di quelle, perché la sconfitta con l’Udinese alla seconda giornata rischia di mandarla a 6 punti dalla vetta in caso di un altro stop. Lo Stadium notoriamente non è territorio di conquista per i nerazzurri, capaci di vincere solo due volte, con Stramaccioni e Inzaghi; la sosta ha restituito Lautaro a sole 48 ore dalla partita e non ha risolto i dubbi sulla forma di Calhanoglu, che ha debuttato con l’Udinese a ritmi da spiaggia", scrive il Corriere della Sera.

Dei nuovi arrivati dovrebbe essere titolare solo l’acquisto dell’ultimo giorno, Akanji, al posto di Bisseck, anche se in realtà Sucic incalza Mkhitaryan. E Augusto può essere l’alternativa a Dimarco a sinistra. Puntare sulla classe e sull’orgoglio dei titolarissimi della scorsa stagione è fondamentale per ritrovare «energia, mentalità e motivazione» ma questa squadra sembra avere bisogno delle forze fresche, dallo stesso Sucic a Diouf, da Pio a Bonny, anche per riportare in condizione alcuni big e dare il via alle rotazioni.

"Al di là delle individualità l’Inter di Inzaghi era una squadra di sistema, che esaltava le doti dei suoi uomini con un gioco legato a meccanismi ripetuti e anche complessi, che Chivu nelle prime due giornate ha provato a ritoccare, con esiti contrastanti. Pressare alto e tenere i centrali difensivi bloccati ha funzionato con Barella in regia contro il Toro, mentre si è rivelato un boomerang con l’Udinese, che ha pressato a sua volta per rubare l’idea a Chivu: l’Inter si è allungata e i friulani hanno colpito in transizione, un’arma che Tudor sa maneggiare benissimo. Il confine dell’Inter oggi è anche tra l’istinto di conservazione del vecchio gruppo e il coraggio dei giovani «che portano energie fresche». Per trovare il giusto equilibrio serve tempo, ma bisogna provare ad accelerare: serve anche il coraggio del giovane allenatore", aggiunge il quotidiano.

