Andrea Della Sala Redattore 13 settembre 2025 (modifica il 13 settembre 2025 | 14:16)

Il tecnico dell'Inter Chivu ragiona sulla formazione da schierare questa sera nel derby d'Italia contro la Juventus. Qualche dubbio sull'undici iniziale:

"Ci sono partite che tracciano un confine. E per l’Inter è già una di quelle, perché la sconfitta con l’Udinese alla seconda giornata rischia di mandarla a 6 punti dalla vetta in caso di un altro stop. Lo Stadium notoriamente non è territorio di conquista per i nerazzurri, capaci di vincere solo due volte, con Stramaccioni e Inzaghi; la sosta ha restituito Lautaro a sole 48 ore dalla partita e non ha risolto i dubbi sulla forma di Calhanoglu, che ha debuttato con l’Udinese a ritmi da spiaggia", scrive il Corriere della Sera.

Dei nuovi arrivati dovrebbe essere titolare solo l’acquisto dell’ultimo giorno, Akanji, al posto di Bisseck, anche se in realtà Sucic incalza Mkhitaryan. E Augusto può essere l’alternativa a Dimarco a sinistra. Puntare sulla classe e sull’orgoglio dei titolarissimi della scorsa stagione è fondamentale per ritrovare «energia, mentalità e motivazione» ma questa squadra sembra avere bisogno delle forze fresche, dallo stesso Sucic a Diouf, da Pio a Bonny, anche per riportare in condizione alcuni big e dare il via alle rotazioni.

"Al di là delle individualità l’Inter di Inzaghi era una squadra di sistema, che esaltava le doti dei suoi uomini con un gioco legato a meccanismi ripetuti e anche complessi, che Chivu nelle prime due giornate ha provato a ritoccare, con esiti contrastanti. Pressare alto e tenere i centrali difensivi bloccati ha funzionato con Barella in regia contro il Toro, mentre si è rivelato un boomerang con l’Udinese, che ha pressato a sua volta per rubare l’idea a Chivu: l’Inter si è allungata e i friulani hanno colpito in transizione, un’arma che Tudor sa maneggiare benissimo. Il confine dell’Inter oggi è anche tra l’istinto di conservazione del vecchio gruppo e il coraggio dei giovani «che portano energie fresche». Per trovare il giusto equilibrio serve tempo, ma bisogna provare ad accelerare: serve anche il coraggio del giovane allenatore", aggiunge il quotidiano.