L'ex Inter Luis Figo ha rilasciato un'intervista a Skysport nella quale ha parlato anche dell'Inter e dell'arrivo in Italia di tanti portoghesi. «Joao Felix? Ha tanto talento. Credo che i giocatori portoghesi abbiamo in generale tecnica e qualità. Negli ultimi anni non è riuscito a mostrare grande regolarità e continuità nella squadra, ha dimostrato un rendimento altalenante. Ci sono altri giocatori portoghesi fortissimi nel Milan, come Rafa Leao, ma anche lui deve essere più costante. Ha tutto per essere il numero 1. L'arrivo di Conceiçao? Sergio è un buon amico, ha carattere e personalità. Ci vogliamo bene. Ma l'Interdeve stare sempre davanti».