FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news rassegna stampa Inter, più spazio per tutti: Chivu allarga la formazione. Martinez si candida, chi può entrare

news

Inter, più spazio per tutti: Chivu allarga la formazione. Martinez si candida, chi può entrare

Inter, più spazio per tutti: Chivu allarga la formazione. Martinez si candida, chi può entrare - immagine 1
Il tecnico, visto il filotto di partite ravvicinate, vuole sfruttare al meglio tutti i giocatori della rosa e potrebbero esserci delle rotazioni
Andrea Della Sala Redattore 

Si gioca ogni tre giorni, non c'è tempo di rifiatare. Poi la sosta per le nazionali a ottobre. Per questo servirà tutto il gruppo, tutti i giocatori dovranno farsi trovare pronti e dare a Chivu delle alternative concrete.

Inter, più spazio per tutti: Chivu allarga la formazione. Martinez si candida, chi può entrare- immagine 2
Getty Images

"Quei motori, Chivu li aveva scaldati già al debutto in campionato contro il Torino, quando aveva promosso Sucic subito titolare e buttato nella mischia gli ultimi arrivati Bonny e Diouf con risultati più che discreti nel complesso. Poi la virata sul blocco dei senatori per ritrovare le certezze smarrite, non senza rinunciare alle novità, vedi Pio Esposito contro l’Ajax", analizza La Gazzetta dello Sport.

Inter, più spazio per tutti: Chivu allarga la formazione. Martinez si candida, chi può entrare- immagine 3
Getty Images

"Ecco, il momento adesso è maturo per iniziare a ruotare tutte le risorse della rosa con più continuità e decisione: già domenica contro il Sassuolo, ad esempio, può scoccare l’ora di Josep Martinez tra i pali, così come in mezzo può materializzarsi l’occasione del rilancio per Sucic. Più spazio per tutti, insomma, per non spremere i soliti noti e trovare il passo da Inter sfruttando la profondità di tutta la rosa. Da Diouf a Luis Henrique fino agli stessi Pio e Bonny — ancora utilizzati col contagocce in campionato — c’è un’Inter che ha mostrato solo una parte del suo potenziale: i margini di miglioramento della squadra di Chivu sono piuttosto ampi", aggiunge il quotidiano.

 

 

Leggi anche
Inter brillante solo a sprazzi? Il motivo è nella preparazione: ecco cosa si aspetta Chivu
Inter a pieni giri: da qui alla sosta Chivu ha un alleato in più. Obiettivo continuità

© RIPRODUZIONE RISERVATA