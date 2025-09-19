"Quei motori, Chivu li aveva scaldati già al debutto in campionato contro il Torino, quando aveva promosso Sucic subito titolare e buttato nella mischia gli ultimi arrivati Bonny e Diouf con risultati più che discreti nel complesso. Poi la virata sul blocco dei senatori per ritrovare le certezze smarrite, non senza rinunciare alle novità, vedi Pio Esposito contro l’Ajax", analizza La Gazzetta dello Sport.

"Ecco, il momento adesso è maturo per iniziare a ruotare tutte le risorse della rosa con più continuità e decisione: già domenica contro il Sassuolo, ad esempio, può scoccare l’ora di Josep Martinez tra i pali, così come in mezzo può materializzarsi l’occasione del rilancio per Sucic. Più spazio per tutti, insomma, per non spremere i soliti noti e trovare il passo da Inter sfruttando la profondità di tutta la rosa. Da Diouf a Luis Henrique fino agli stessi Pio e Bonny — ancora utilizzati col contagocce in campionato — c’è un’Inter che ha mostrato solo una parte del suo potenziale: i margini di miglioramento della squadra di Chivu sono piuttosto ampi", aggiunge il quotidiano.