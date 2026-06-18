Gli interessamenti di Brentford e Newcastle non hanno scaldato Aleksandar Stankovic: anzi, hanno rafforzato il convincimento di restare

Marco Astori Redattore 18 giugno 2026 (modifica il 18 giugno 2026 | 16:32)

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Gli interessamenti di Brentford e Newcastle non hanno scaldato Aleksandar Stankovic: anzi, hanno rafforzato il convincimento di giocarsi al massimo le sue chance di restare in nerazzurro. E, secondo il Corriere dello Sport, ci sono due precedenti che alimentano la sua fiducia.

"Il primo è Dimarco, che fece un giro ancora più lungo prima di rientrare alla Pinetina. E la prima volta gli andò anche male, poiché Conte lo lasciò andare in prestito per 18 mesi al Verona. Inzaghi, invece, che lo accolse dopo la parentesi in Veneto, ci mise solo un paio di allenamenti per decidere di puntare su di lui.

E, dopo 5 stagioni, il mancino è più che mai un pilastro della squadra nerazzurra. La scorsa estate, invece, è stato il turno di Esposito, coetaneo e compagno di giovanili di Stankovic, anche lui “figlioccio” di Chivu. Ebbene, si è preso la scena al Mondiale per club in Usa, spingendo l’Inter a rinunciare ad altri rinforzi in attacco per puntare su di lui. Riuscirà anche Aleksandar a fare lo stesso?".