Con il Torino si è vista un'ottima Inter. Risultato rotondo e prestazione di livello dei nerazzurri che hanno iniziato nel migliore dei modi la stagione. A stupire più di tutti è stato Petar Sucic, che si candida per una maglia da titolare anche per l'Udinese.
Inter, Sucic ha stregato tutti. Con l’Udinese torna Calhanoglu, ecco chi farà posto al croato
"L’impatto con la Serie A è stato eccellente — un’imbucata alla Modric per la prima rete di Thuram, un paio di tiri in porta, oltre il 91 per cento di precisione nei passaggi e in generale la capacità di giocare il pallone sempre in avanti — e soprattutto perché l’allenatore si fida già di lui. In poco più di due mesi, Sucic è diventato per Chivu un punto di riferimento tattico, perché è una mezzala che sa muoversi anche da regista o da mediano puro quando l’Inter migra dal 3-5-2 al 3-4-2-1, ma anche strategico. Se la nuova strada intrapresa dal club è quella di restare al vertice e lottare per i grandi traguardi rinnovandosi e investendo su capitale umano futuribile, il miglior esempio possibile è quel ventenne che indossa con la disinvoltura di un trentenne la maglia numero 8 dell’Inter. Ecco, quella maglia potrebbe tornare a brillare in mezzo al campo anche domenica prossima, quando a San Siro arriverà l’Udinese e l’Inter potrà rimettere Calhanoglu nel motore", si legge su La Gazzetta dello Sport.
"Il turco, Barella e Mkhitaryan torneranno a disposizione di Chivu e il coefficiente di difficoltà per confermarsi tra i titolari si alzerà inevitabilmente, ma Sucic è attrezzato per riuscire nel colpaccio: «Ha fatto una grande prova, si è espresso con maturità e qualità, e giocare così la prima volta a San Siro non è semplice», ha spiegato Chivu l’altra sera, aggiungendo un particolare tutt’altro che secondario: «Petar si è inserito subito e ha tirato fuori anche qualcosa che ancora non avevo visto, come l’aggressività nell’andare a duello». Il che, nella squadra ad altissima pressione che il tecnico romeno sta mettendo a punto, può diventare un fattore determinante per piantare una bandierina nel cuore dell’Inter anche adesso che tutta la vecchia guardia si appresta a tornare. Sucic ha incantato da mezzala destra, ruolo che contro l’Udinese tornerà a essere occupato da Barella, e allora diventa il candidato numero uno a insidiare l’eterno Mkhitaryan, suo “interprete” per l’italiano nei primi tempi da interista, sulla casella sinistra: muoversi da quelle parti non sarebbe una novità. Petar lo ha già fatto alla Dinamo Zagabria e a tratti anche in nerazzurro, tra Mondiale per club e amichevoli precampionato. Di sicuro, la condizione gioca dalla sua parte: tra i centrocampisti impiegati col Torino, Sucic è sembrato anche il più brillante dal punto di vista atletico", aggiunge Gazzetta.
