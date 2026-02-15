FC Inter 1908
La Stampa – Per l’Inter tante insufficienze: dal 4 di Bastoni alle serate storte di Barella e Lautaro

Il giornale torinese dà i voti ai nerazzurri dopo la partita contro la Juve vinta tre a due al novantesimo con gol di Zielinski
Eva A. Provenzano
Nelle pagelle del quotidiano La Stampa la partita di ieri sera, Inter-Juve. Nel mirino Bastoniche si becca un 4: "In pochi secondi è protagonista di due episodi chiave. Prima colpisce un rarissimo doppio palo, poi esagera gli effetti quando incrocia Kalulu. Evitabile anche l’esultanza antisportiva per l’espulsione. Chivu gli risparmia un secondo tempo presumibilmente teso". 

Ma nonostante la vittoria nerazzurra sono tante le insufficienze in pagella. Come quelle di Barella e Lautaro: 5.5 per il centrocampista e 5 per l'attaccante. Questi i giudizi sul centrocampista: "Di solito queste sfide lo esaltano. Invece, ieri è stato timido. Un retropassaggio pericoloso e l'ammonizione poco prima della sostituzione sono la sintesi della sua prova". E sull'attaccante: "Prosegue la sua striscia di prestazioni deludenti contro le grandi". 6.5 a Thuram: "Incanta San Siro con un passaggio geniale a Zielinski. Poi avvia l'azione del momentaneo vantaggio, impegna Di Gregorio e sfiora la traversa". 

E stesso voto per Sommer: "Dopo l’andata a Torino era stato sommerso di critiche. Al ritorno è uno dei migliori dell'Inter. Una giusta rivincita". E poi i voti alti a Dimarco (7: Conquista la scena con una chiusura fondamentale su David e sale in cattedra con l'ennesimo assist di una stagione super) e Zielinski, autore del gol che vale i tre punti. 7.5 per il polacco: "Concede a Locatelli la conclusione del 2-2, ma si riscatta subito con il colpo da cam-

pione che mette la parola fine a una serata in preda a un copione imprevedibile", scrive il quotidiano.

(Fonte: La Stampa)

