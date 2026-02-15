Ma nonostante la vittoria nerazzurra sono tante le insufficienze in pagella. Come quelle di Barella e Lautaro: 5.5 per il centrocampista e 5 per l'attaccante. Questi i giudizi sul centrocampista: "Di solito queste sfide lo esaltano. Invece, ieri è stato timido. Un retropassaggio pericoloso e l'ammonizione poco prima della sostituzione sono la sintesi della sua prova". E sull'attaccante: "Prosegue la sua striscia di prestazioni deludenti contro le grandi". 6.5 a Thuram: "Incanta San Siro con un passaggio geniale a Zielinski. Poi avvia l'azione del momentaneo vantaggio, impegna Di Gregorio e sfiora la traversa".