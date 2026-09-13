Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

L'Inter ha bisogno anche dei gol di Marcus Thuram per spiccare definitivamente il volo. Come scrive il Corriere dello Sport, l'attaccante francese è ancora alla ricerca della miglior condizione, dopo i problemi fisici d'inizio stagione:

Getty Images

"(...) Marcus Thuram, ancora alla ricerca della miglior condizione: il francese, anche lui a segno con il Napoli, ha tutto per raggiungere una maggiore continuità in fase realizzativa. È lo step che ancora gli manca. E che devono inseguire anche Pio Esposito e Bonny: quest’anno l’ambizione si è alzata, come le aspettative nei loro confronti".

Getty Images

"La possibilità di raggiungere certi obiettivi passa anche da quanti gol riusciranno a garantire durante l’anno".

(Fonte: Corriere dello Sport)