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L'Inter che domani sera scenderà in campo contro l'Udinese potrebbe presentare novità in tutti i reparti. Il Corriere dello Sport fa il punto sulle possibili scelte di Chivu, che potrebbe anche scegliere di tenere fuori Calhanoglu per preservarlo in vista dei prossimi impegni:

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"Tornando all'attualità, invece, tra oggi e domani Chivu scioglierà anche gli ultimi dubbi di formazione. Rispetto alla trasferta spagnola sono previste comunque novità in ogni reparto. In difesa Stones potrebbe trovare la sua prima maglia da titolare prendendosi finalmente spazio nella difesa nerazzurra, con il rientrante Akanji spostato su una delle due corsie e uno tra Bisseck e Bastoni pronto a beneficiare di un turno di riposo. A centrocampo le riflessioni sullo schieramento riguardano principalmente Calhanoglu, nell’ottica di preservarlo in una stagione in cui Chivu punta a gestirlo per abbassare il rischio di infortuni e ridurre al minimo qualsiasi imprevisto".

"È in programma che cambi sicuramente qualcosa anche nel reparto avanzato: Pio Esposito, che non ha messo piede in campo nella partita di Champions a Madrid, e Bonny scalpitano per ricevere una chance dal primo minuto. A far spazio a uno dei due a fianco dell’inamovibile Lautaro Martinez potrebbe essere, quindi, Marcus Thuram".

(Fonte: Corriere dello Sport)