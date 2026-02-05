FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news rassegna stampa Libero: “55 punti dell’Inter sono un miracolo, i motivi! E Chivu non è uno ‘stagista’ perché…”

news

Libero: “55 punti dell’Inter sono un miracolo, i motivi! E Chivu non è uno ‘stagista’ perché…”

Libero: “55 punti dell’Inter sono un miracolo, i motivi! E Chivu non è uno ‘stagista’ perché…” - immagine 1
Libero, noto quotidiano, analizza sin qui la stagione dell'Inter, prima in classifica in Serie A, in semifinale di Coppa Italia e ai playoff di Champions
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Nella sua edizione odierna, Libero, noto quotidiano, analizza sin qui la stagione dell'Inter, prima in classifica in Serie A, in semifinale di Coppa Italia e ai playoff di Champions League: "Alla prima esperienza in una grande, alla seconda (nemmeno) in serie A, con le premesse nefaste di questa estate, i 55 punti di Chivu non sono un miracolo? Sì, lo sono.

Inter Chivu
Getty Images

Perché l’Inter non si è mai fermata: finale di Champions, nazionali, Mondiale per Club, il tutto preceduto dal brusco addio di Inzaghi e dalla scommessa su Chivu. Aggiungiamoci le turbolenze di mercato e ammettiamo che nessuno, ma proprio nessuno, metteva l’Inter davanti nelle griglie di partenza, figuriamoci con 5 punti di vantaggio sulla seconda e al primo posto in ogni parametro offensivo. Il più significativo è quello dei gol da recupero offensivo.

Chivu Inter
Getty Images

Dato che i gruppi “anziani” solitamente respingono le novità dispendiose, era impensabile che l’Inter si trasformasse così rapidamente in una macchina da pressing alto, invece lo “stagista” Chivu forse non è uno stagista. La decisione di Marotta di dargli fiducia sta pagando, e questo dovrebbe suggerire di concedere il beneficio del dubbio anche sulla scelta impopolare di non intervenire sul mercato di gennaio per preservare il budget per giugno".

Leggi anche
L’altra Inter funziona: tre squilli importanti per Chivu. E Kamate bussa alla porta dei grandi
Il Giorno – Chivu, gestione attiva: l’Inter cambia pelle senza mutare ambizione. Con...

© RIPRODUZIONE RISERVATA