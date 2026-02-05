Libero, noto quotidiano, analizza sin qui la stagione dell'Inter, prima in classifica in Serie A, in semifinale di Coppa Italia e ai playoff di Champions

Marco Astori Redattore 5 febbraio 2026 (modifica il 5 febbraio 2026 | 10:22)

Nella sua edizione odierna, Libero, noto quotidiano, analizza sin qui la stagione dell'Inter, prima in classifica in Serie A, in semifinale di Coppa Italia e ai playoff di Champions League: "Alla prima esperienza in una grande, alla seconda (nemmeno) in serie A, con le premesse nefaste di questa estate, i 55 punti di Chivu non sono un miracolo? Sì, lo sono.

Perché l’Inter non si è mai fermata: finale di Champions, nazionali, Mondiale per Club, il tutto preceduto dal brusco addio di Inzaghi e dalla scommessa su Chivu. Aggiungiamoci le turbolenze di mercato e ammettiamo che nessuno, ma proprio nessuno, metteva l’Inter davanti nelle griglie di partenza, figuriamoci con 5 punti di vantaggio sulla seconda e al primo posto in ogni parametro offensivo. Il più significativo è quello dei gol da recupero offensivo.

Dato che i gruppi “anziani” solitamente respingono le novità dispendiose, era impensabile che l’Inter si trasformasse così rapidamente in una macchina da pressing alto, invece lo “stagista” Chivu forse non è uno stagista. La decisione di Marotta di dargli fiducia sta pagando, e questo dovrebbe suggerire di concedere il beneficio del dubbio anche sulla scelta impopolare di non intervenire sul mercato di gennaio per preservare il budget per giugno".