Il quotidiano parla del momento bianconero e di un possibile esonero per l'attuale allenatore

Eva A. Provenzano Caporedattore 20 ottobre 2025 (modifica il 20 ottobre 2025 | 22:46)

"La Juventus sta rotolando e non per inerzia, come quando ci si lascia andare rassegnandosi alle cose che non funzionano, bensì cercando di cambiarle. Senonché peggiorano". Il quotidiano La Repubblica racconta così l'ultima sconfitta dei bianconeri in casa del Como. Dopo cinque pareggi è arrivato il ko contro la formazione di Fabregas.

"Tudor si barcamena tra il nervosismo e la rassegnazione (sembrava quella, a vederlo nella ripresa affossato in panchina e non in piedi a mulinare indicazioni). Senz'altro percepisce che la fiducia si sta erodendo e che già circolano nomi di possibili successori. Comolli stima molto Spalletti (e l'uomo delle decisioni è il francese). Chiellini sponsorizzerebbe Mancini o in alternativa De Rossi, e Modesto ha rapporti con Palladino, con cui ha lavorato a Monza. Insomma, è di nuovo partita la giostra. D'altronde Tudor l'ha ammesso: se alla Juve non vinci passi automaticamente dalla parte del torto, e qui si parla di una squadra che non lo fa da più di un mese, che prima incassava barcate di gol e adesso segna a stento e procede per tentativi, che disorientano i giocatori e disseminano punti interrogativi tra i dirigenti", si legge a proposito della squadra bianconera e del possibile esonero dell'allenatore.

Dopo l'esperienza con Thiago Motta nella scorsa stagione, la squadra bianconera è di nuovo in pratica punto e a capo. E si sta per confrontare in Champions contro il Real Madrid, poi affronterà la Lazio in campionato "e finora - sottolinea il quotidiano - non ha mai dato l'idea di avere un'armonia collettiva né contrappesi efficaci tra l'attaccare e difendere". L'errore sul primo gol incassato, il raddoppio di Paz: Tudor ha parlato alla fine della partita ma le sue "erano le parole di un uomo visibilmente teso e con tutte le ragioni per esserlo". Con Fabregas che lo ha pure attaccato per averlo definito 'l'allenatore del Como' e non averlo chiamato 'mister Fabregas'. "Figurarsi se Tudor aveva voglia di infilarsi pure in questo ginepraio", conclude il giornale.

(Fonte: La Repubblica)