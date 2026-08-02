L'agente ha parlato del rinnovo con l'Inter: un riconoscimento al calciatore dopo un'annata in cui ha confermato quanto sia stata una buona idea trattenerlo

Eva A. Provenzano
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VIDEO FCIN1908 / Inter, allenamento mattutino in Germania: il gol di Esposito

In queste ore Mario Giuffredi ha acceso i riflettori sulla trattativa per il rinnovo di Sebastiano Esposito con il Cagliari: l'ex giocatore nerazzurro sembra sempre più lontano dal club sardo. Non è certo la stessa situazione di Pio Esposito. Il calciatore dell'Inter viene da una buona annata nella quale ha contribuito alla vittoria dello Scudetto e della Coppa Italia e ha confermato quanto sia stata una buona idea trattenerlo a Milano.

Pio Esposito
Getty Images

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In una lunga intervista a Sportitalia, il suo agente ha parlato proprio della trattativa con l'Inter per l'adeguamento dell'ingaggio: «Pio rimane all'Inter, vuole rimanere all'Inter, vogliamo tutti che rimanga all'Inter e l'Inter vuole rimanga. Si sono resi tutti disponibili a trattare il rinnovo. Ne stiamo parlando con grande serenità perché c'è un club molto serio dall'altra parte. Nei tempi dovuti si chiuderà il rinnovo di Pio, senza nessun dubbio».

L'agente di Pio Esposito ha parlato del rinnovo

(Fonte: SI)

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