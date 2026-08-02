In queste ore Mario Giuffredi ha acceso i riflettori sulla trattativa per il rinnovo di Sebastiano Esposito con il Cagliari: l'ex giocatore nerazzurro sembra sempre più lontano dal club sardo. Non è certo la stessa situazione di Pio Esposito. Il calciatore dell'Inter viene da una buona annata nella quale ha contribuito alla vittoria dello Scudetto e della Coppa Italia e ha confermato quanto sia stata una buona idea trattenerlo a Milano.

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In una lunga intervista a Sportitalia, il suo agente ha parlato proprio della trattativa con l'Inter per l'adeguamento dell'ingaggio: «Pio rimane all'Inter, vuole rimanere all'Inter, vogliamo tutti che rimanga all'Inter e l'Inter vuole rimanga. Si sono resi tutti disponibili a trattare il rinnovo. Ne stiamo parlando con grande serenità perché c'è un club molto serio dall'altra parte. Nei tempi dovuti si chiuderà il rinnovo di Pio, senza nessun dubbio».

(Fonte: SI)