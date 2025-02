Due inciampi che non sono ancora stati digeriti da Inzaghi, che punta a riscattarsi quanto prima. Tuttosport scrive così: "Inzaghi ha una carta in più da giocarsi oltre ai soliti noti, vale a dire Denzel Dumfries - memorabili i suoi duelli con Theo Hernandez - capace di segnare 5 gol da inizio anno. Tra l'altro l'olandese e Youssouf Fofana erano accomunati dallo stesso destino nell'ultima giornata di campionato: entrambi sono stati mandati in campo nonostante a richio squalifica essendo in diffida.