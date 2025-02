Di certo, nel cuore e nella testa dell’Inter ieri pesava il ricordo del disastro del Franchi, la peggiore sconfitta di questi anni inzaghiani, e non ha aiutato lo svolgimento della partita. Il tecnico nerazzurro l’ha vissuto come una pentola a pressione: proteste, rabbia, tensione con i giocatori avversari (“colpevoli” a quanto pare di aver perso tempo sin dall’inizio) e la panchina viola, poi alla fine ha invitato la curva Nord a spingere nella bufera finale, quegli attimi in cui i nerazzurri dovevano solo resistere in trincea. L’esultanza finale, non lontana da Palladino, è stata tra le più di pancia di questo suo periodo: evidentemente piuttosto pesante.

"Certo, quelle scintille con gli avversari sono state troppo palesi per essere ignorate: «La Fiorentina era arrabbiata, come è giusto che sia, come ero lo ero io a Leverkusen quando abbiamo preso un gol su un angolo nato da un fuorigioco – ha rintuzzato Simone -. Non avevo capito cosa fosse successo e per questo c’è stato un attimo di tensione…». Da lì in poi la voce del tecnico è più ferma, ma sulla parola “mai” i decibel si sono alzati: «Ho rivisto anche il rigore, che non esiste mai. Mai. È intervenuto il Var che, invece, non è intervenuto nel derby e lì avremmo vinto la partita… (il riferimento è al mancato rigore su Thuram con il Milan, ndr ). Capisco Palladino, la palla è uscita, ma in quel caso non può intervenire, mentre su Darmian l’arbitro è a un metro e mezzo ed è intervenuto su un rigore che non esiste». Più chiaro di così, si fa fatica", aggiunge il quotidiano.