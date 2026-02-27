Dopo il percorso con l'Inter, conclusosi con la finale contro il Psg, Simone Inzaghi ha scelto l'Arabia Saudita. Dopo un periodo positivo, ora le cose non stanno andando come sperava.
Al Hilal, profonda crisi per Simone Inzaghi: 5 pareggi in 7 partite. Ora è a rischio esonero
"La classifica peggiora, le critiche aumentano: Simone Inzaghi sta vivendo un periodo di profonda crisi in Arabia Saudita e, secondo i media locali, è già a rischio esonero. La sua squadra, l’Al Hilal, è scivolata al terzo posto in campionato dopo una serie di 5 pareggi in 7 giornate che hanno permesso all’Al Nassr di Cristiano Ronaldo di salire al comando con 3 punti di vantaggio. Secondo è invece l’Al Ahli, a -2 dalla vetta, con 11 partite ancora da giocare. Inzaghi, che lo scorso anno ha firmato un contratto da 26 milioni a stagione fino al 2027, sta deludendo anche per la qualità del gioco, considerato troppo speculativo. Nemmeno l’arrivo a gennaio di Karim Benzema, ora infortunato, è servito a dare la scossa: il futuro dell’ex allenatore dell’Inter dipende dalle prossime partite", scrive La Gazzetta dello Sport.
