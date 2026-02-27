"La classifica peggiora, le critiche aumentano: Simone Inzaghi sta vivendo un periodo di profonda crisi in Arabia Saudita e, secondo i media locali, è già a rischio esonero. La sua squadra, l’Al Hilal, è scivolata al terzo posto in campionato dopo una serie di 5 pareggi in 7 giornate che hanno permesso all’Al Nassr di Cristiano Ronaldo di salire al comando con 3 punti di vantaggio. Secondo è invece l’Al Ahli, a -2 dalla vetta, con 11 partite ancora da giocare. Inzaghi, che lo scorso anno ha firmato un contratto da 26 milioni a stagione fino al 2027, sta deludendo anche per la qualità del gioco, considerato troppo speculativo. Nemmeno l’arrivo a gennaio di Karim Benzema, ora infortunato, è servito a dare la scossa: il futuro dell’ex allenatore dell’Inter dipende dalle prossime partite", scrive La Gazzetta dello Sport.