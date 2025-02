Il Giorno – Doppia Curva, tra i testimoni del processo Cristiano Iovino

Nelle contestazioni che i pm Storari e Ombra hanno sollevato nei confronti dei tre ultras del Milan ci sono una serie di episodi con estorsioni e aggressioni tra cui proprio il caso che ha riguardato Iovino. Il personal trainer però non ha mai denunciato quell'aggressione ma è stato indicato come testimone su quel fatto. "La “violenta aggressione” ai danni del personal trainer, che era in lite col rapper, e a cui prese parte lo stesso Rosiello, si legge negli atti, “fa emergere come il 'capitale’ di violenza del sodalizio” della Sud milanista “venisse utilizzato, di volta in volta, a seconda di richieste anche non direttamente collegate con le vicende dello stadio”, scrive ancora il giornale.