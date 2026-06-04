Libero – Italia, Esposito punto fermo con Palestra. Gol e sensazione che…

Il quotidiano parla del centravanti nerazzurro che ieri ha guidato gli Azzurri alla vittoria nell'amichevole contro il Lussemburgo

Eva A. Provenzano Caporedattore 4 giugno 2026 (modifica il 4 giugno 2026 | 22:16)

"Un successo, di misura e per niente convincente contro un'avversaria decisamente modesta, ottenuto con una selezione sperimentale, composta da un senatore, il capitano Gigio Donnarumma, due giovani ma già pronti per essere punti fermi in Nazionale, Marco Palestra e Francesco Pio Esposito, e tantissimi talenti che proveranno a ritagliarsi spazio in azzurro". Così il quotidiano Libero racconta la vittoria per uno a zero dell'Italia di Baldini nell'amichevole contro il Lussemburgo.

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"Nella formazione titolare vista in Lussemburgo, peraltro, non si legge il nome del già citato terzino dell'Atalanta (ma in odore di trasferimento questa estate: per Palestra sarà Inter o una big di Premier League), fermato da un problema muscolare (che non preoccupa) e sostituito da Costantino Favasuli, terzino del Catanzaro", si legge pure.

E si parla anche di Pio Esposito, l'attaccante dell'Inter che ha segnato il gol vittoria. "Ha attirato su di sé i difensori avversari, cercando anche il gol con giocate spettacolari: prima di tacco, poi in rovesciata, senza mai trovare la porta". Poi ha sfruttato "l'assist del compagno per segnare di testa, con un'incornata sul secondo palo. Per la punta dell'Inter si tratta del 4° gol in Nazionale: la sensazione è che ne firmerà tanti altri ancora".

Domenica l'amichevole contro la Grecia e poi, dopo questa parentesi con Baldini e la sua Nazionale, arriveranno le elezioni a presidente della FIGC e con il candidato che vincerà la nomina a CT. In lizza due ex della panchina azzurra e pure nerazzurra, Conte o Mancini.

(Fonte: Libero)