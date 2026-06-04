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Il Giornale – Italia, Esposito: Baldini elogia l’umiltà. A 21 anni come Meazza e Rivera
"Pio Esposito, il gioiellino dell'Inter, ha timbrato ieri il suo quarto cen tro in otto gare con l'azzurro più prestigioso, il gol che decide il test e preserva intanto il nostro dodicesimo posto nel ranking. Alla sua età, 21 anni il prossimo 28 giugno, solo Meazza e Rivera avevano segnato di più con l'Italia".
Il quotidiano Il Giornale parla del gol dell'attaccante interista che ha portato alla vittoria dell'Italia nell'amichevole contro il Lussemburgo. Partite programmate e da giocare anche dopo l'addio ai Mondiali, con Baldini a guidare una Nazionale imbottita di giovani, con i big in vacanza.
Ha convocato Esposito, Donnarumma e Palestra che ieri non ha giocato per un problema muscolare. Del giocatore nerazzurro si legge ancota: "L'attaccante campano, elogiato dal ct ad interim per l'umiltà con la quale si era aggregato al gruppo dei baby a Coverciano, ha svolto ilruolo di terminale offensivo e nello stesso tempo di regista avanzato. Un colpo di tacco nel primo tempo, poi la zuccata agli albori della ripresa che sblocca una gara dominata dagli azzurrini", si legge.
(Fonte: Il Giornale)
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