"Questo ha vinto lo Scudetto quest'anno, uno così l'Italia non deve perderlo", ammette Silvio Baldini a Sky Sport

Matteo Pifferi Redattore 3 giugno 2026 (modifica il 4 giugno 2026 | 00:23)

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Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il CT dell'Italia, Silvio Baldini, ha parlato così della vittoria col Lussemburgo: "Questi sono ragazzi che bisogna saperli aiutare… Oggi vedevo emozione in loro, ma io ero più preoccupato di non essere io utile a loro. Se chi li allena non fa confusione o non vuole fare demagogia cercando sempre un colpevole... Io ero sicuro che avrebbero fatto bene. A fine primo tempo abbiamo aggiustato qualcosina e all'inizio del secondo tempo sono stati bravissimi".

Pio Esposito

"Pio è un ragazzo umile, che ha detto alla squadra 'vi ringrazio di avermi accettato nel vostro gruppo'. Uno che ha vinto lo Scudetto e la Coppa Italia quest'anno, in un gruppo di ragazzi che non sono nessuno... Questo vale più dello Scudetto e della Coppa Italia, uno così l'Italia non deve perderlo perché con valori così aiuterà a crescere tanti ragazzi come lui"

Cosa rimane di questa vittoria?

"Anche prima della partita ho detto ai ragazzi di non pensare al risultato. Eravamo lì a vedere quanto mancava alla fine… Bisogna eliminare queste scorie, del perdere tempo, bisogna guardare sempre il percorso, fare le cose giuste con equilibrio e coraggio per tirare fuori le qualità che tutti loro hanno.

Si è riscritta la storia: 15 esordienti

"Speriamo che sia di buon auspicio per questi ragazzi. Abbiamo cercato di fare qualcosa di utile per la nostra Nazionale, bisogna continuare, abbiamo ancora una partita domenica, dovranno recuperare le energie e fare una prestazione buona come stasera, poi accettiamo qualsiasi risultato del campo"