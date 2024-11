A 72 giorni dalla storica vittoria al Parco dei Principi, questa sera Italia e Francia si daranno battaglia in un San Siro sold out da giorni. In palio c'è il primo posto che il 22 novembre garantirebbe agli azzurri un sorteggio più agevole nei quarti di finale. Come sottolinea il Corriere della Sera, la formazione è il solito rebus della seconda partita.