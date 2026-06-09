L'Italia riparte da Roberto Mancini : manca ancora l'ufficialità, ma tutto lascia pensare che l'ex ct della Nazionale possa riprendere il suo posto in panchina. Repubblica spiega i motivi per cui è il candidato numero uno: "Roberto Mancini è quasi il classico uomo solo al comando, avendo staccato Conte e Guardiola nella corsa al ruolo di commissario tecnico della Nazionale. Salvo sorprese, che con le tormentate elezioni per la presidenza della Figc alle porte (il 22 giugno) sono in teoria sempre possibili, ci dovrebbe essere lui in panchina, il 25 settembre in casa contro il Belgio, per l'avvio del difficile girone della Nations League, in cui l'Italia affronterà in soli 11 giorni anche la Turchia e la Francia in trasferta e infine di nuovo la Turchia in casa".

"Con Malagò, favoritissimo per la presidenza Figc, Mancini avrebbe anche un accordo di massima: 2,5 milioni netti all'anno. [...] Ha un punto a favore nell'ingaggio: rientra infatti nel tetto federale (3 milioni netti l'anno), mentre il rivale più accreditato, un ex ct di successo come Antonio Conte, viaggia su cifre almeno doppie. Per non parlare di Guardiola. Il catalano, che ha manifestato l'intenzione di guidare una nazionale dopo il decennio al City, è una suggestione molto poco concreta: per le cifre dello stipendio da 24 milioni e perché non disdegna l'idea dell'anno sabbatico. Sullo sfondo c'erano anche Daniele De Rossi e Max Allegri, che però stanno ormai preparando la stagione per Genoa e Napoli".