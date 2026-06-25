Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui
news
TS – Inter, non serve vendere per Nico Paz: e Oaktree potrebbe…
Nico Paz potrebbe finire sempre più nel mirino dell'Inter. Le prossime ore saranno decisive sull'argentino, conteso già dal Como al Real Madrid. L'incontro in programma servirà a chiarire la questione. I nerazzurri rimangono alla finestra, ingolositi dalla situazione. Lo spiega anche TuttoSport:
"Oggi infatti l’Inter, per effetto del golpe del Chelsea su Palestra, ha già le risorse per arrivare a Paz senza necessità di vendere. In cassa ci sono i 45 milioni destinati all’italiano, più - idealmente - i 25 offerti per Curtis Jones, il cui acquisto non sarebbe più necessario qualora arrivasse l’argentino.
Al di là dei ragionamenti strettamente economici, l’acquisto di Nico Paz cancellerebbe i malumori tra i tifosi seguiti al mancato arrivo di Palestra e, soprattutto permetterebbe al fondo Oaktree di assicurarsi quel colpo mediatico che insegue dall’estate scorsa, quando vennero fatti dei sondaggi - poi rimasti tali - per Nico Williams. L’argentino, per età, classe, ambizione, unisce tutto ciò che cerca il fondo americano per farne il simbolo dell’Inter.
Un’Inter che dovrebbe giocoforza cambiare abito, a meno che Cristian Chivu non intenda utilizzare Nico Paz come mezzala di qualità alla Luis Alberto. Alternative potrebbero essere il 3-4-1-2 o 3-4-2-1 sistemi di gioco che necessiterebbero un ambientamento più rapido per l’argentino. Perché - quasi superfluo sottolinearlo - un giocatore pagato 60 milioni non può che essere titolare e imprescindibile".
© RIPRODUZIONE RISERVATA