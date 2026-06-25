Nico Paz potrebbe finire sempre più nel mirino dell'Inter. Le prossime ore saranno decisive sull'argentino, conteso già dal Como al Real Madrid. L'incontro in programma servirà a chiarire la questione. I nerazzurri rimangono alla finestra, ingolositi dalla situazione. Lo spiega anche TuttoSport:

"Oggi infatti l’Inter, per effetto del golpe del Chelsea su Palestra, ha già le risorse per arrivare a Paz senza necessità di vendere. In cassa ci sono i 45 milioni destinati all’italiano, più - idealmente - i 25 offerti per Curtis Jones, il cui acquisto non sarebbe più necessario qualora arrivasse l’argentino.