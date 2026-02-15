Il giornalista parla su La Repubblica della reazione bianconera a quanto accaduto al Meazza per l'espulsione a Kalulu

"Tutti zitti, parla la società. La Juventus, inferocita per l'espulsione di Kalulu, ha affidato la propria rabbia alle parole dei suoi dirigenti più influenti. L'ad Comolli e il simbolo Chiellini. All'intervallo i due, con Spalletti, hanno affrontato l'arbitro La Penna prima dell'ingresso negli spogliatoi. Poi, in tv, hanno calato la scure sugli arbitri e il loro "allenatore" Rocchi". Così Franco Vanni su La Repubblica racconta la rabbia del club bianconero dopo la vittoria dell'Inter per tre a due e dopo l'errore del rosso a Kalulu.

"Un errore gravissimo e inspiegabile. L'ennesimo, e forse il più evidente, nell'anno peggiore per arbitri e Var. A cui si è aggiunta la beffa. Non solo Kalulu non doveva essere espulso. Ma se giallo doveva essere, lo sarebbe stato semmai per Bastoni, che ha anche esultato per il rosso all'avversario", si legge nello stesso articolo.

E si aggiunge sulla direzione di gara: "L'arbitro Federico La Penna, decisamente non all'altezza della situazione, sarà probabilmente fermato. Il protocollo Var per casi simili verrà rivisto. Ma intanto resta l'ennesima palese ingiustizia in una stagione disastrosa. Sono almeno tredici i gravi errori non sanati al monitor, o addirittura generati dalla verifica video. E siamo solo alla venticinquesima giornata. Nel campionato 2024/25 furono quindici in totale. L'aumento è significativo e testimonia una crisi generale del settore arbitrale. Il caso ha voluto che Luciano sia di nuovo vittima di uno degli errori arbitrali più gravi degli ultimi anni, ancora in una partita fra Inter e Juventus. Da Pjanic-Rafinha a Kalulu-Bastoni, otto anni dopo: allora il Var non poté assegnare una seconda ammonizione, oggi non ha potuto toglierla".

