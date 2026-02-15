L'espulsione di Kalulu ingiusta, il rientro negli spogliatoi della Juve all'intervallo è concitato: Spalletti, Chiellini e Comolli urlano contro l'arbitro La Penna. «Non si può fare una cosa del genere, non esiste!», si legge dal labiale dell'ex giocatore bianconero all’ingresso del tunnel che conduce agli spogliatoi.
La Stampa – Inter-Juve, errore La Penna può cambiare le sorti dell’intero campionato
Il quotidiano parla di un "un errore clamoroso, nella partita più seguita di tutto il campionato a livello globale, che può cambiare le sorti non solo di un derby d’Italia ma di un anno intero: da questa sconfitta può passare la corsa Champions della Juve, da questa vittoria lo scudetto dell’Inter. C’è Chiellini a muso duro con La Penna, pochi secondi prima l’ad Damien Comolli era appena stato spinto via di peso da Luciano Spalletti, che non riusciva a darsi pace per l’errore dell’arbitro e a sua volta chiariva a gran voce il suo punto di vista: «Hai falsato la partita»".
Una "svista grave quanto decisiva" e la Juve arrivava anche dal rigore negato a Cabal (ammesso pure a Open Var) per il fallo di Gila. Chiellini e Comolli hanno detto in pubblico la loro. "No, questa volta la Juve non può proprio stare zitta", conclude il quotidiano torinese sulla reazione dei dirigenti.
A proposito della partita invece si legge: "L’Inter vince 3-2 e scappa a più 8 sul Milan: comincia a vedere il tricolore in modo sempre più nitido e lumino-
so. Per la Juventus invece è monocromia: c’è il rosso, sventolato a Kalulu, che condiziona la partita e fa montare la rabbia. Rabbia contro Bastoni, contro l’arbitro La Penna, contro il regolamento del Giuoco del calcio. Vaglielo a spiegare a Locatelli e compagni che comunque hanno offerto una eccellente prestazione, mettendoci prima organizzazione e poi cuore; che nonostante gli zero punti raccolti hanno ragione di mantenere fiducia e consapevolezza".
