Una "svista grave quanto decisiva" e la Juve arrivava anche dal rigore negato a Cabal (ammesso pure a Open Var) per il fallo di Gila . Chiellini e Comolli hanno detto in pubblico la loro. "No, questa volta la Juve non può proprio stare zitta", conclude il quotidiano torinese sulla reazione dei dirigenti.

so. Per la Juventus invece è monocromia: c’è il rosso, sventolato a Kalulu, che condiziona la partita e fa montare la rabbia. Rabbia contro Bastoni, contro l’arbitro La Penna, contro il regolamento del Giuoco del calcio. Vaglielo a spiegare a Locatelli e compagni che comunque hanno offerto una eccellente prestazione, mettendoci prima organizzazione e poi cuore; che nonostante gli zero punti raccolti hanno ragione di mantenere fiducia e consapevolezza".