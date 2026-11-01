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Una sconfitta su tutta la linea. La sconfitta nell'Inter nel derby contro il Milan viene definita da La Stampa come una debacle totale. Il quotidiano critica anche le scelte di Cristian Chivu:

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"La prima sconfitta in campionato della sua squadra è una debacle a livello di agonismo, prestazione e anima: il tecnico interista ci ha messo del suo varando una formazione tanto inedita (una sola punta, Thuram) quanto slegata (nonostante l’affollamento a centrocampo) ed è caduto nella trappola milanista".

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"Il derby si conferma così una maledizione per i nerazzurri, che non lo vincono da otto partite e quasi mille giorni (22 aprile 2024: la notte della seconda stella), ma il 3-1 di ieri sera è una mazzata perché offre l’assist alla Lazio di prendersi la vetta della Serie A in solitaria e ora la Roma è a un solo punto dall’Inter".

(Fonte: La Stampa)