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CdS – Di Thuram è rimasta l’ombra: è in piena crisi. E l’attacco dell’Inter non incide

CdS – Di Thuram è rimasta l’ombra: è in piena crisi. E l’attacco dell’Inter non incide - immagine 1
Il francese è stato beccato dai tifosi a San Siro dopo aver sbagliato un gol che invece avrebbe potuto chiudere la partita
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

C'era una volta Thuram. Contro l'Atalanta, l'Interpoteva chiudere la partita, ma lui si è fatto fermare da Carnesecchi: un'occasione ghiotta, non sfruttata. Non chiudere la partita contro la formazione di Palladino è stato un errore imperdonabile. Il Corriere dello Sportdedica un articolo al giocatore francese che ha suscitato pure i mugugni di San Siro.

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DAZN

"La terapia di coppia dell’attacco dell’Inter ha funzionato a metà. I 90’ contro l’Atalanta si sono trasformati in un digiuno intermittente, considerando il gol di Pio Esposito che aveva messo in discesa la gara e l’astinenza invece di Marcus Thuram, ancora a secco e lontano dal suo miglio rendimento. Il francese avrebbe dovuto trascinare il reparto in assenza di Lautaro Martinez, fermo ormai dall’andata dello spareggio di Champions League, ma così non è stato", si legge.

E pensare che in questa stagione era stato detto che era tutto diverso in attacco perché di fronte ad eventuali assenze c'erano comunque sostituti pronti a sostituire il capitano. La sua assenza invece si sta sentendo tutta. Spirito, tempra, la forza di trascinare: sono cose che Lautaro all'Inter ha dimostrato ampiamente di avere. 

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Getty Images

Di Thuram che doveva essere il punto fermo dell'attacco nerazzurro in assenza del compagno argentino, il giornale sportivo scrive: "Il francese è in piena crisi. Di Thuram c’è solo l’ombra. La prestazione di ieri pomeriggio è stata sulla falsariga di quelle dell’ultimo periodo, condita da imprecisioni che hanno fatto storcere il naso ai tifosi sugli spalti. Non solo per l’occasione sciupata nella ripresa, sparando addosso a Carnesecchi il pallone che avrebbe permesso di mettere in ghiaccio la partita. Quella ammirata nel pomeriggio del Meazza è stata una versione sbiadita del numero 9 dell’Inter, incapace di guidare la pressione sui portatori di palla avversari e di sfornare gli strappi, di solito specialità della casa, che avrebbero potuto mettere in difficoltà la formazione di Palladino. Il gol che continua a mancare è comunque il campanello d'allarme più rilevante sullo stato di forma del ragazzo". 

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Attacco spuntato

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Nel mirino così alla fine è finito tutto l'attacco nerazzurro. Anche Esposito che ieri ha sbloccato la partita: "È mancata la sua fisicità. Bravo a sbloccare la gara, non si è tirato indietro nel duello con gli avversari. Ma non è riuscito a essere altrettanto efficace. La sua stazza avrebbe dovuto contribuire a non abbassare troppo il baricentro della squadra e anche a creare varchi per gli inserimenti di Thuram. Cosa che già di consueto riesce più difficilmente a Bonny, per una questione di caratteristiche. L’ex Parma ha deluso però da qualsiasi punto di vista: la sua prestazione di ieri è sembrata perfettamente sovrapponibile a quella del derby", si legge sui protagonisti nerazzurri. 

C'è attesa per il rientro di Lautaro Martinez che è tornato ad allenarsi in campo dopo l'infortunio al polpaccio rimediato contro il Bodo. Vuole esserci a Firenze, ma probabilmente partirà dalla panchina. Ci sarà da capire quanti minuti avrà a disposizione nell'ultimo impegno prima della sosta. Una sosta nella quale tanti giocatori dell'Inter si giocheranno tanto anche con le loro Nazionali.

(Fonte: Corriere dello Sport)

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