Le polemiche hanno travolto tutto, le analisi sulla partita di Inter-Atalanta passano però anche da quello che è accaduto in campo. TuttoSport pone l'accento in particolare su un'assenza. Quella di Lautaro.
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TS – Inter-Atalanta certifica due grandi problemi. E se Thuram diventa dannoso…
"Un'assenza sempre più pesante per i gol che garantisce e, soprattutto, per i suoi movimenti nello sviluppo della manovra offensiva: problema reso ancora più evidente se Thuram è il giocatore impalpabile e addirittura dannoso - in riferimento al possibile raddoppio sbagliato a tu per tu con Carnesecchi - visto ieri".
L'altro problema evidente è la condizione fisica dell'Inter che è in calo. Negli ultimi mesi la squadra nerazzurra ha giocato sempre. "Momenti come questo capitano in ogni stagione e vincere partite “sporche” è fondamentale per arrivare in fondo a braccia alzate. E ieri l’Inter, dopo tutto, il suo golletto l’aveva fatto grazie a Pio Esposito con la partecipazione di Barella e, soprattutto, con la collaborazione di Carnesecchi che nell’occasione poteva fare molto di più. L’Atalanta ha comunque avuto l’indubbio merito di restare sempre dentro la partita. L’allenatore ha tratto beneficio anche dalla possibilità di alzare il livello nella ripresa grazie agli ingressi di Ederson e De Ketelaere e non è un caso che l’azione del pari sia nata dall’iniziativa di tre giocatori entrati nel secondo tempo, vale a dire il belga, Sulemana e Krstovic, autore del tap-in vincente".
I cambi di Chivu invece hanno sollevato qualche perplessità.
(Fonte: TS)
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