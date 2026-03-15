L'altro problema evidente è la condizione fisica dell'Inter che è in calo. Negli ultimi mesi la squadra nerazzurra ha giocato sempre. "Momenti come questo capitano in ogni stagione e vincere partite “sporche” è fondamentale per arrivare in fondo a braccia alzate. E ieri l’Inter, dopo tutto, il suo golletto l’aveva fatto grazie a Pio Esposito con la partecipazione di Barella e, soprattutto, con la collaborazione di Carnesecchi che nell’occasione poteva fare molto di più. L’Atalanta ha comunque avuto l’indubbio merito di restare sempre dentro la partita. L’allenatore ha tratto beneficio anche dalla possibilità di alzare il livello nella ripresa grazie agli ingressi di Ederson e De Ketelaere e non è un caso che l’azione del pari sia nata dall’iniziativa di tre giocatori entrati nel secondo tempo, vale a dire il belga, Sulemana e Krstovic, autore del tap-in vincente".