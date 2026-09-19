Alle 18, allo stadio Olimpico di Roma, Roma e Inter, appaiate in testa alla classifica, si giocheranno il primato della Serie A prima della sosta

Marco Macca
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VIDEO / Roma-Inter ma non solo: le quote delle partite della quinta giornata di Serie A

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Alle 18, allo stadio Olimpico di Roma, Roma e Inter, appaiate in testa alla classifica, si giocheranno il primato della Serie A prima della sosta. Secondo La Stampa, ci sarà il primo, vero verdetto dell'anno:

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"La conferma della candidatura a principale sfidante per lo scudetto o un’autorevole difesa dell’assalto più accreditato verso il bis tricolore. La partitissima tra Roma e Inter, in programma oggi pomeriggio all’Olimpico, può offrire un primo verdetto sul campionato tra le due uniche squadre rimaste a punteggio pieno".

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"Un responso doppiamente significativo perché poi condizionerà le analisi durante la prima lunga sosta per le Nazionali".

(Fonte: La Stampa)

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