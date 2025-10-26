Libero: “Vorremmo più Napoli-Inter e meno 0-0. Rigore Di Lorenzo? Molto dubbio”

"I turning point della gara sono due: 1) il rigore (molto dubbio) assegnato al Napoli, con Conte che insiste affinché lo batta De Bruyne. Il belga segna, si strappa il flessore, esce, tutti si disperano, ma paradossalmente i campioni d’Italia tornano agli schemi dello scorso anno e crescono, togliendo le briglie a McTominay e Anguissa;

2) la lite tra Conte e Lautaro, poco dopo il 2-1 di Calhanoglu. Il capitano spera che possa dare una scossa ai suoi e intimorire i padroni di casa. Accade però l’opposto. Il Maradona si infuoca, il Napoli accelera e dopo 5' Anguissa segna la rete che chiude il match. È comunque, una gara dalla sceneggiatura ingarbugliata, che riporta il Napoli in testa alla classifica ma che non scioglie le riserve su chi sia la favorita per lo Scudetto. Anche perché questo campionato non regala alcuna certezza", aggiunge Libero che sottolinea il grande equilibrio in queste prime giornate di campionato.