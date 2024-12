"Per l’argentino diminuiscono gli spazi per graffiare, ma oggi pomeriggio in Sardegna può davvero cambiare qualcosa: Lautaro è l’interista che ha più segnato in carriera ai sardi, nove volte. Solo contro la Salernitana (10) si è spinto più in là. In più, una parolina amica, detta da fratello maggiore al momento giusto, potrebbe aiutarlo una volta per tutte nell’impresa", scrive il quotidiano.