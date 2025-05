Repubblica – Lautaro-Lewandowski, voglia di esserci e di riscatto. Sono un rebus

Lautaro e Lewandowski. Di questi due protagonisti parla il quotidiano La Repubblica pensando a Inter-Barcellona. Il primo sta provando ad esserci e l'altro ci sarà sicuramente. "Con la Champions hanno conti in sospeso. L’argentino si è specchiato nella coppa per un istante, senza toccarla, entrando allo stadio Ataturk nella sera calda del 10 giugno 2023. Ma ad alzarla è stato Gündogan, capitano del Manchester City, dopo la finale vinta sull’Inter. Lewandowski, terzo miglior marcatore della storia del torneo, il trofeo lo ha vinto una volta soltanto, nel 2020 con il Bayern, nel deserto dello stadio Da Luz di Lisbona. Ma la luce di quella vittoria contro il Psg, festeggiata nel silenzio, è stata offuscata dalla decisione di France Football di non assegnare il pallone d’oro, causa Covid. «Lo merita Robert», disse Leo Messi. L’investitura del capitano eterno del Barcellona non bastò a risollevare l’umore al polacco", scrive Franco Vanni.