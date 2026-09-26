Convocato per le tre amichevoli della Seleccion. Ecco quando ritornerà in Italia.
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Lautaro Martinez tra gli "invitati" alla festa per Leo Messi. Non poteva mancare il capitano dell'Inter che è stato convocato per le tre amichevoli della Seleccion. Ecco quando ritornerà in Italia.
"Scaloni ha chiamato 28 giocatori per le tre amichevoli con Bolivia (30 settembre), Burkina Faso (3 ottobre) e appunto la sfida col Benin, quella che entrerà nella storia. Il 6 ottobre per il fuso di Buenos Aires. Non c’è ancora un orario ufficiale, ma si suppone la notte tra il 6 e il 7 ottobre in Italia, quando l’Argentina, e non solo, si fermerà per celebrare il proprio idolo. Festa, lacrime, emozioni, certo. Ma per i sette argentini presenti aleggia pure l’incombenza del ritorno, con la sesta giornata di Serie A sullo sfondo. La situazione più complicata pare quella di Mastantuono e Lautaro: sabato 10 ottobre ci sono Genoa-Fiorentina e Inter-Parma. Nell’ipotesi più ottimistica si parla di un rientro il giovedì", scrive La Gazzetta dello Sport.
"Con i giocatori di fatto a disposizione dei club nell’immediata vigilia con un viaggio intercontinentale sulle spalle e condizioni tutte da verificare. Non il massimo per Vanoli e Chivu perché si tratta di due giocatori chiave. Se Lautaro sbarcherà giusto il tempo per una sgambata prima della sfida di San Siro, Chivu avrà a disposizione quantomeno gli “europei” con più agio. L’ultima giornata di questa finestra di Nations è prevista al massimo martedì 6 ottobre. Ma per il capitano dell’Inter sarà comunque un momento di estasi. L’addio a un compagno unico e inimitabile per cui vale la pena una maratona che porterà Lautaro a macinare migliaia di chilometri e parecchie ore di volo in un frettoloso rientro", aggiunge il quotidiano.
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