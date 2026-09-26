Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui"Djed Spence vede la luce in fondo al tunnel". Apre così il Corriere dello Sport nel suo focus sull'esterno ex Tottenham, ormai praticamente pronto a mettersi a disposizione dell'Inter dopo i problemi che ne hanno rallentato l'inserimento. Si legge sul quotidiano: "Il laterale inglese, arrivato a Milano nell’ultimo scorcio del mercato estivo per mettere fine alla telenovela legata all’erede di Dumfries, di fatto non si è mai allenato in gruppo finora.

Getty

Potrà farlo presto, verosimilmente dalla settimana prossima, per essere poi definitivamente a disposizione per la partita con il Parma in programma a San Siro il 10 ottobre. Chivu già dal finale della scorsa stagione si è inventato Diouf in quella zona di campo, ma continua ad aspettare un’alternativa, soprattutto per affrontare alcuni avversari e in momenti precisi delle partite. L’allenatore nerazzurro crede nelle qualità dell’inglese, esterno di professione a differenza dell’ex Lens, e quindi anche più facile da inserire nel contesto tattico. E di quest’ultimo soltanto dovrà preoccuparsi Spence una volta cominciato finalmente l’iter con i compagni.

Getty Images

L’inglese ha forse meno qualità rispetto a Diouf nel puntare l’avversario e nel rifinire l’azione, ma sa essere determinante nella trequarti avversaria e a livello difensivo ha sicuramente le caratteristiche giuste per potersi rivelare subito affidabile. Senza dimenticare il suo grande pregio di poter giocare su entrambi i lati, come già accaduto sia in Premier che con la nazionale inglese. Questo porta a non considerare i due per forza alternativi: l’ipotesi da non sottovalutare nell’ambito della gestione meticolosa delle risorse da parte di Chivu è quella relativa a un impiego a sinistra di Spence, magari permettendo a Dimarco di rifiatare e a Carlos Augusto di alternarsi a Bastoni".