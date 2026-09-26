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In attesa della ripresa degli allenamenti, fissata per lunedì, dopo la settimana di stacco, in casa Inter filtrano buone notizie sulle condizioni di Djed Spence.

Getty Images

Come spiega La Gazzetta dello Sport, "Una Instagram story dallo spogliatoio di Appiano con scritto “soon”, presto: il modo migliore per gonfiare l’attesa dei suoi tifosi che aspettano solo il momento dell’esordio dopo i 30 milioni pagati dall’Inter in estate. Djed Spence, ultimo della nidiata inglese, scalpita per il suo debutto nerazzurro che avverrà contro il Parma dopo la sosta: da capire solo se a gara in corso o dall’inizio. L’ex Tottenham ha smaltito i problemi fisici post-Mondiale e lunedì sarà in gruppo agli ordini di Chivu, intanto continua ad allenarsi in solitaria ad Appiano: ieri era l’unico a faticare nel centro sportivo, riposo invece per gli altri reduci da infortuni come Stones, Calha e Dimarco".