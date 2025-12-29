L'Inter era passata in vantaggio nel primo tempo ma il gol di Thuram è stato annullato per un fuorigioco di Lautaro

Al 35’ annullato un gol all’Inter: in effetti Marcus Thuram, prima di segnare, riceve il pallone da Lautaro che è in fuorigioco, appena oltre Hien. Al 54’ tolta invece una rete a Charles De Ketelaere perché a inizio azione Zalewski era partito in posizione irregolare. Qualche minuto più tardi anche Scamacca si vede annullare una rete e pure lui era partito in (netto) fuorigioco. Ok il gol decisivo di Lautaro, in posizione corretta quando riceve l’assist da Pio Esposito.