"Con gli infortuni che di recente hanno colpito sia Taremi sia Correa e con Arnautovic ancora troppo poco incisivo, c’è da pensare che altrettanti straordinari toccheranno ancora sia a Lautaro sia a Thuram. Giovedì sera ci sarà il match da recuperare a Firenze e l’argentino con nove gol all’attivo nell’attuale Serie A si trova a un solo centro di distanza dalla doppia cifra che vorrebbe dire diventare il sesto giocatore nerazzurro in grado di raggiungere questo traguardo in almeno sei stagioni diverse in campionato dopo Meazza, Lorenzi, Altobelli, Boninsegna e Vieri. La rabbia accumulata ieri per non aver trovato il gol, da oggi si trasformerà in voglia di provare a fare ancora meglio. E sotto questo punto di vista il calendario offrirà occasioni in sequenza in questo mese di febbraio", chiosa il CorSport.