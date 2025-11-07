Libero – Italiane in Champions: ad ognuna la sua grana. All’Inter c’è…

Il giornale ha parlato delle squadre impegnate nella massima competizione europea e alle prese con alcuni "casi"

Eva A. Provenzano Caporedattore 7 novembre 2025 (modifica il 7 novembre 2025 | 16:02)

Frattesi, Vlahovic, Lookman e Lucca. Il quotidiano Libero parla di quattro "euro-grane" e di quattro "rebus delle italiane in Champions". "Dovrebbe essere il palcoscenico delle soluzioni e la vetrina dove i nodi vengono sciolti. Invece per le quattro sorelle d'Italia il giro di boa continentale ha avuto l'effetto opposto e generato quattro rebus". Nella Juventus c'è il paradosso Vlahovic con Spalletti che lo ha rimesso al centro del progetto e la dirigenza che però ad ogni gol che segna perde la speranza di rinnovargli il contratto al ribasso.

A Napoliil problema è Lucca: 35 mln + bonus per il giocatore di cui Conte ancora non si fida visto i numeri e i minuti nei quali è stato impiegato. L'investimento principale dell'estate si sta rivelando un flop", scrive il quotidiano sul calciatore. A Bergamo, nell'Atalanta, la grana è Lookman che ha litigato platealmente con Juric nell'ultima gara di Champions. "Lookman è esemplare, si allena alla grande ma non si può dire emotivamente dentro la causa. E il rendimento è deficitario per un titolare del suo calibro e con le ombre di Palladino e Thiago Motta che si allunga su Zingonia le incomprensione non sono il viatico idele per una stagione serena", scrive Libero.

All'Inter — Poi si arriva all'Inter e la grana della squadra nerazzurra e di Chivu è per Libero Davide Frattesi: "La sua prestazione contro il Kairat conferma la difficoltà ad incastrarsi nel gioco nerazzurro nonostante con Chivu sia diventato più diretto e verticale. Con lui in campo l'Inter tende ad essere frenetica perché insegue il ritmo anziché dettarlo. Per questo anche l'allenatore nerazzurro attuale fa fatica a concedergli titolarità. Solo tre volte ha giocato finora da titolare, due in Champions e in campionato contro la Cremonese. Per impiego nella rosa è 19esimo e dietro ha solo Luis Henrique, Josep Martinez, Darmian e Diouf. E prima nei minuti in cui veniva impiegato riusciva ad incidere".

(Fonte: Libero)