L'obiettivo dell’Inter a Berna è chiaro: ottenere i tre punti con il minimo sforzo, risparmiando energie in vista del prossimo impegno contro la Juventus in campionato.

La Champions League non permette distrazioni, e lo Young Boys, pur con limiti tecnici evidenti, riesce a mettere in difficoltà i nerazzurri in più occasioni.