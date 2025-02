Libero – Napoli, 3-5-2 o 4-3-3: il dubbio di Conte per la sfida con l’Inter

Il quotidiano parla della formazione probabile della squadra seconda in classifica che affronterà la formazione di Inzaghi

Napoli e Inter si ritrovano una di fronte all'altra domani pomeriggio al Maradona. Si stanno contendendo lo scudetto da mesi e i quotidiani parlano di come ci arrivano le due formazioni a questa sfida centralissima nel loro percorso. Il giornale Libero parla della squadra di Conte e della conferma del 3-5-2, lo stesso modulo impiegato con Como e Lazio e proverà a mettersi quindi a specchio con l'Inter. Con in porta Meret, in difesa Di Lorenzo, Rrhamani e Buongiorno.