Inzaghi giovedì va malamente al tappeto contro una Fiorentina mai così splendente. Dramma, crisi, interrogativi. Conte, invece di allungare, non riesce a superare la miglior Udinese della stagione e alla fine dev’essere contento del pari. Napoli meno concreto, esitante in difesa. Stanco mentalmente? Non è chiaro dove finiscano i meriti delle sfidanti e dove comincino gli imbarazzi delle fuggitive, ma oggi stesso arriverà la prima risposta. Non sarà la partita chiave dello scudetto, ma Inter-Fiorentina potrebbe essere la svolta, in tutti i sensi, per i nerazzurri. Gara di “ritorno” subito dopo l’impressionante 3-0 del Franchi. Napoli 55 punti, Inter 51: per restare incollati alla ruota di Conte non c’è che un risultato. Con l’Atalanta rilanciata dai gol a raffica di Retegui e a un punto: come considerarla fuori dai giochi, al di là della strategia di Gasp, sempre all’attacco, in pressing, uomo contro uomo, tranne quando il tema è lo scudetto?