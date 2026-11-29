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L'Inter può sorridere: Lautaro Martinez sta alzando costantemente i giri del motore e anche ieri ha timbrato il cartellino, rimpolpando una media gol spaventosa, come scrive il Corriere dello Sport:

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"Nello specifico capitan Lautaro ha confermato di essere tornato a pieno regime, dopo il lungo stop per infortunio che ha bloccato la sua scalata. I giri del motore stanno salendo costantemente, come il campo conferma. Quello di ieri è l’ottavo centro stagionale, maturato in 627’ e quindi alla spaventosa media di un gol ogni 78 minuti. L’argentino ha giocato fin qui meno del previsto, ma si conferma un goleador a dir poco letale in area di rigore nonostante i guai fisici".

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"L’accoppiata con Thuram quindi non può che essere scoppiettante, con il francese (servito dal compagno in occasione del primo gol) ancora una volta titolare e già a quota 8 reti stagionali. In Champions la gioia per Tikus continua a sfuggire, ma fin qui in campionato ha fatto male in 7 partite su 12 senza aver avvertito la stanchezza per gli straordinari dovuti proprio all’assenza del capitano. Presi singolarmente trascinano l’Inter a priori, ma quando giocano assieme sono pochissime le difese in grado di fermarli".

(Fonte: Corriere dello Sport)