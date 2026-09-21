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Primo posto in classifica (insieme a Roma e Lazio), zero sconfitte nelle prime cinque giornate di campionato, miglior attacco della Serie A: l'Inter affronta la sosta per le Nazionali con una situazione decisamente positiva, ma ci sono aspetti che andranno necessariamente corretti e che non vanno sottovalutati. Così scrive Il Giorno: "Tre settimane per districarsi tra pregi e difetti della sua creatura. Cristian Chivu arriva alla sosta alla guida dell'Inter capolista della Serie A, insieme a Roma e Lazio, avendo già messo in archivio lo scontro diretto coi giallorossi e anche il confronto al Meazza col Napoli. Per larga parte della sosta lavorerà più sul teorico che sul pratico, non avendo a disposizione tredici nazionali.

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[...] Saranno anche i giorni in cui gli infortunati Calhanoglu e Stones lavoreranno per recuperare dai rispettivi infortuni (potrebbero esserci già contro gli emiliani) e nei quali Spence chiuderà il lavoro di riatletizzazione per strappare la prima convocazione in nerazzurro. I due inglesi e il loro connazionale Jones, tra gli acquisti dell'estate interista (ieri Marotta e Baccin erano a Sesto San Giovanni per seguire la vittoriosa sfida dell'Under 23 contro il Foggia) utilizzeranno questo periodo anche per ambientarsi sempre meglio, in un contesto nel quale finora non hanno ancora inciso nel profondo. Ma a preoccupare Chivu, che ha mandato i suoi in vacanza fino a domenica prossima, sono soprattutto altri aspetti, facilmente intuibili guardando alle ultime prestazioni. Il comun denominatore delle quattro partite di fila con due reti di svantaggio da recuperare, striscia tuttora aperta, è un campanello d'allarme".