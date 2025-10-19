Inter, la mano di Chivu. “Si nota chiaramente una cosa che l’anno scorso latitava”

E l'Inter ha trovato il gol con la nuova specialità della casa, ovvero una giocata in verticale con Barella che ha mandato in porta Bonny

Matteo Pifferi Redattore

"Basta il gol di Bonny dopo soli 6’ di gioco. Naturalmente in verticale, nuova specialità della casa. Dicono che, quando fa i cruciverba, Chivu non consideri neppure le definizioni orizzontali. Lancio fulmineo di Barella, fuga del francese a campo aperto e gol-partita". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport sulla vittoria dell'Inter contro la Roma.

Bonny è già a quota 3 gol, Pio ne aggiunge uno e se si ripensa ad un anno fa il trend è decisamente invertito. "Il sacco di Roma (il 5o nelle ultime 5 trasferte) porta l’Inter in vetta al campionato, al fianco di Roma e Napoli, cadute in coro. Oggi le tre possono essere scavalcate dal Milan. Dopo lo scatto del centro-sud, Milano intende tornare là in alto, come la Madonnina. Ma a far felice Chivu non sono solo la classifica e i gol di scorta.

C’è anche la continuità di gioco e di rendimento: 6 vittorie in tutte le competizioni, come ora, Inzaghi non le aveva mai messe in fila nella stagione scorsa; e poi la ritrovata voglia di combattere, sacrificarsi e restare concentrati in difesa che lo scorso anno latitava e ha fatto sfumare tanti vantaggi", si legge sulla Rosea.

L'Inter ha mostrato anche di saper difendere e non crollare quando la Roma ha deciso di attaccare a spron battuto, altro segnale positivo per Chivu e i suoi.