"Basta il gol di Bonny dopo soli 6’ di gioco. Naturalmente in verticale, nuova specialità della casa. Dicono che, quando fa i cruciverba, Chivu non consideri neppure le definizioni orizzontali. Lancio fulmineo di Barella, fuga del francese a campo aperto e gol-partita". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport sulla vittoria dell'Inter contro la Roma.
Inter, la mano di Chivu. “Si nota chiaramente una cosa che l’anno scorso latitava”
Bonny è già a quota 3 gol, Pio ne aggiunge uno e se si ripensa ad un anno fa il trend è decisamente invertito. "Il sacco di Roma (il 5o nelle ultime 5 trasferte) porta l’Inter in vetta al campionato, al fianco di Roma e Napoli, cadute in coro. Oggi le tre possono essere scavalcate dal Milan. Dopo lo scatto del centro-sud, Milano intende tornare là in alto, come la Madonnina. Ma a far felice Chivu non sono solo la classifica e i gol di scorta.
C’è anche la continuità di gioco e di rendimento: 6 vittorie in tutte le competizioni, come ora, Inzaghi non le aveva mai messe in fila nella stagione scorsa; e poi la ritrovata voglia di combattere, sacrificarsi e restare concentrati in difesa che lo scorso anno latitava e ha fatto sfumare tanti vantaggi", si legge sulla Rosea.
L'Inter ha mostrato anche di saper difendere e non crollare quando la Roma ha deciso di attaccare a spron battuto, altro segnale positivo per Chivu e i suoi.
