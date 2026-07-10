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fcinter1908 ultimora Marchegiani: “Provedel-Inter? Curioso di capire con Martinez perché sicuramente…”
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Marchegiani: “Provedel-Inter? Curioso di capire con Martinez perché sicuramente…”
A Calciomercato L'Originale su Sky Sport, Luca Marchegiani, ex portiere, ha parlato così dell'arrivo di Ivan Provedel all'Inter
Intervenuto durante Calciomercato L'Originale su Sky Sport, Luca Marchegiani, ex portiere, ha parlato così dell'arrivo di Ivan Provedel all'Inter: "Provedel è un ottimo acquisto, sia per le capacità tecniche che per il percorso e per l'esperienza maturata: è uno dei migliori portieri italiani.
E sono curioso di capire le dinamiche che si creeranno con Martinez: Provedel è competitivo e se va all'Inter giustamente si giocherà le sue carte. Sicuramente non c'è una gerarchia già scritta".
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