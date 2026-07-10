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Marchegiani: “Provedel-Inter? Curioso di capire con Martinez perché sicuramente…”

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A Calciomercato L'Originale su Sky Sport, Luca Marchegiani, ex portiere, ha parlato così dell'arrivo di Ivan Provedel all'Inter
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Intervenuto durante Calciomercato L'Originale su Sky Sport, Luca Marchegiani, ex portiere, ha parlato così dell'arrivo di Ivan Provedel all'Inter: "Provedel è un ottimo acquisto, sia per le capacità tecniche che per il percorso e per l'esperienza maturata: è uno dei migliori portieri italiani.

Marchegiani: “Provedel-Inter? Curioso di capire con Martinez perché sicuramente…”- immagine 2
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E sono curioso di capire le dinamiche che si creeranno con Martinez: Provedel è competitivo e se va all'Inter giustamente si giocherà le sue carte. Sicuramente non c'è una gerarchia già scritta".

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