Il secondo portiere dell'Inter Josep Martinez è indagato per omicidio stradale dopo l'incidente avvenuto questa mattina poco prima delle 10 lungo la Provinciale 32, a Fenegrò, nel Comasco, a poca distanza del centro di allenamento dei nerazzurri, ad Appiano Gentile.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Inter, Josep Martinez indagato per omicidio stradale dopo l’incidente di oggi
ultimora
Inter, Josep Martinez indagato per omicidio stradale dopo l’incidente di oggi
Il secondo portiere dell'Inter Josep Martinez è indagato per omicidio stradale dopo l'incidente avvenuto questa mattina
Con la sua auto ha travolto e ucciso Paolo Saibene, un ottantunenne che viaggiava su una carrozzina elettrica a quattro ruote e che, secondo le prime informazioni, si è spostato sulla carreggiata.
(ANSA)
© RIPRODUZIONE RISERVATA