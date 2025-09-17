Masala (GdS): “Chivu già col fiatone. Contro l’Ajax l’inter ha la chance per riassestarsi”

Il giornalista, sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, ha parlato del momento della squadra di Chivu e della sfida di questa sera

Il giornalista Andrea Masala, sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, ha parlato del momento della squadra di Chivu e della sfida di questa sera:

Chi l’avrebbe detto ad agosto? Ora bisogna scriverlo: per l’Inter, la trasferta in casa dell’Ajax diventa molto importante dopo i due ko consecutivi in campionato. Chivu ha più di un’attenuante, però si ritrova lo stesso con il fiatone già al debutto continentale. Prima di tutto non deve restare sul colpo dopo la botta subita sabato a Torino. Una risposta immediata alla Cruijff Arena è indispensabile. Il ciclo che precede la prossima sosta in Serie A riserva ai vicecampioni d’Italia e d’Europa avversarie in teoria più deboli, a cominciare proprio dagli olandesi. Il nome Ajax fa sempre effetto, ma soltanto per la sua storia. Da recente finalista, l’Inter ha la chance per riassestarsi, per ridare ossigeno al nuovo tecnico e a tutto l’ambiente, senza farsi prendere da cattivi pensieri.