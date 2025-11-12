FC Inter 1908
Hanno fatto il giro del web e non solo le parole di Stanislav Lobotka sui metodi di lavoro di Antonio Conte e quelle del suo agente
Marco Astori
Marco Astori 

Hanno fatto il giro del web e non solo le parole di Stanislav Lobotka sui metodi di lavoro di Antonio Conte e quelle del suo agente, che ha dichiarato come lo slovacco potrebbe lasciare Napoli in caso di permanenza del tecnico, per poi smentire. Ma cosa raccontano le parole del centrocampista? Lo spiega oggi Il Mattino: "Portano a galla uno spogliatoio stanco da mesi, non una bomba esplosa dall'oggi al domani.

Situazione, questa, che Conte e il suo staff avevano provato già a risolvere. Gli allenamenti al centro di tutto, per molti "impegnativi". Non avere un programma di lavoro settimanale ma giornaliero è il segreto del metodo Conte, ma a qualcuno non va troppo a genio. Troppo complicato persino organizzare gli affari di famiglia.

In Premier League, per esempio, i calciatori di alcune squadre possono conoscere già gli allenamenti del mese successivo. Ma qui non è la Premier. E anche se la realtà Napoli dovrà crescere, bisogna credere nel lavoro giornaliero per non vanificare tutto. Il gruppo ha già provato a farlo capire in passato, ora però la soluzione andrà trovata davvero per evitare che a pagarne le conseguenze sia il Napoli. E i tifosi soprattutto".

