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CdS – Mercato Inter, novità già in settimana? Si attende un bel segnale per…

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L'aggiornamento sulla strategia fissata dai nerazzurri per questo periodo estivo in chiave mercato
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

 

I lavori procedono spediti. Perché c'è tempo, ma è bene non sprecarlo. L'Inter ha già capito come muoversi e svuole spingere sull'acceleratore in chiave mercato. Lo spiega bene anche il Corriere dello Sport di questa mattina:

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"Già questa settimana, peraltro, potrebbe regalare novità su qualche fronte. Il tempo per lavorare non manca, considerato che l’adunata per l’inizio della preparazione alla nuova stagione scatterà non prima di metà luglio. Ma sarebbe comunque un bel segnale regalare a Chivu tutti i principali rinforzi prima della ripresa degli allenamenti. Peraltro, i nomi citati in precedenza sono già tutti in vacanza, non essendo stati convocati per il Mondiale: significa che, nel caso, sarebbero tutti subito a disposizione, permettendo così un rapido ambientamento e integrazione nell’Inter che verrà".

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